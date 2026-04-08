Bao Publishing presenta CARAMBOLA DI CADAVERI di Mike Mignola

Bao Publishing ha annunciato l'uscita di CARAMBOLA DI CADAVERI, una raccolta di racconti scritti e disegnati da Mike Mignola, noto per aver creato Hellboy. Il volume raccoglie diverse storie che esplorano temi legati al folklore e all’oscurità. La pubblicazione si inserisce nel catalogo della casa editrice e si rivolge ai lettori interessati ai lavori dell’autore. La data di uscita e i dettagli sul formato non sono stati ancora comunicati.

Mike Mignola, leggendario creatore di Hellboy, scrive e disegna un’antologia di oscuri racconti folkloristici. La ricerca del cuore di uno stregone morto da tempo, una ragazza pirata che stringe un patto col diavolo, un giovane che vince un macabro premio in una sfida mortale. un universo narrativo originale, folle e brillante, in cui Mignola dà sfogo a tutto il suo immaginario. Per tutti gli autori che nel passato mi hanno condotto in luoghi sconosciuti. Howard, Smith, Lovecraft, Dunsany, Leiber, Moorcock, Lee e Kirby. E molti altri. Ora capisco che questo libro era inevitabile. – Mike Mignola BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Carambola di cadaveri di Mike Mignola. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Bao Publishing presenta CARAMBOLA DI CADAVERI di Mike Mignola Bao Publishing presenta SIBYLLINE di Sixtine DanoRaphaelle arriva a Parigi per studiare architettura, ma ben presto si rende conto di non poter arrivare alla fine del mese con i soldi che i suoi... Bao Publishing presenta Tokyo Tarareba Girls 2 di Akiko HigashimuraRinko, Kaori e Koyuki si sentono frenate da vite che forse non fanno più per loro. Temi più discussi: Bao Publishing – Le uscite dal 6 al 12 aprile 2026; 7 fumetti da non perdere in uscita questa settimana; Mike Mignolia ci regala una raccolta horror antologia da non perdere. Bao publishing presenta: Quello che la pioggia non dice vol. 2Izumi Okaya Quello che la pioggia non dice vol. 2 Numero pagine: 192, b/n, formato 12.6 x 18 cm, brossurato Prezzo: 8.90 euro Uscita: aprile 2026 ISBN: 9791256212385 Per un’anteprima del volume, ... lospaziobianco.it Bao publishing presenta: MedeaBAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Medea, il nuovo graphic novel di Rita Petruccioli. lospaziobianco.it Bao Publishing - facebook.com facebook