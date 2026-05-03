Carabinieri in azione tra Avellino e provincia | arresti per aggressione e sequestri per ricettazione

Durante il lungo weekend del Primo Maggio, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli sul territorio. Sono stati effettuati numerosi servizi nelle diverse zone della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Sono stati eseguiti arresti per aggressioni e sequestri di sostanze e beni riconducibili a reati di ricettazione. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con le autorità locali, nel rispetto delle direttive vigenti.

In occasione del lungo weekend del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, attuando un capillare dispositivo sull’intera provincia ed in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Napoli, raid dei Carabinieri: sequestri e arresti tra spaccio e neroLe forze dell’Arma in un’operazione massiccia tra l’area metropolitana di Napoli e la zona flegrea hanno colpito diverse realtà illegali, portando a... Carabinieri in azione tra Mirabella Eclano e Valle Ufita: controlli straordinari, denunce e sequestriProseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Testaccio, ruba tra i tavolini in piazza: bloccato da tre carabinieri fuori servizio; Catania. Stretta sui parcheggiatori abusivi: Carabinieri in azione tra controlli e sanzioni; Raffineria di cocaina nella villetta. I carabinieri arrestano tre persone. Sequestrati oltre sette chili di droga; Carabinieri in azione nella bassa reggiana per prevenire reati, controllati 80 persone, 75 veicoli ed esercizi pubblici. Sicurezza degli studenti. Cani antidroga e controlli tra terminal e stazioneControlli all’ingresso e all’uscita di scuola, carabinieri in azione con i cani antidroga per garantire la sicurezza degli studenti: un giovane è stato trovato con l’hashish. I carabinieri della ... ilrestodelcarlino.it Sabotatore in azione, mette pietre sui binari: arrestato dai carabinieri mentre fugge in biciclettaCastel San Pietro, 19 febbraio 2026 – Voleva far deragliare o danneggiare un treno mettendo sassi sui binari e, quando si è accorto di non aver raggiunto l’obiettivo, ci ha riprovato immediatamente ... ilrestodelcarlino.it Ponte del Primo Maggio. Intensificati in Irpinia i controlli dei Carabinieri: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di via Qui l'articolo https://www.irpinianews.it/controlli-intensificati-carabinieri-ponte-primo-maggio-arresti-denunce-foglidivia/ - facebook.com facebook Testaccio, ruba tra i tavolini in piazza: bloccato da tre carabinieri fuori servizio ift.tt/qfL9Hy2 x.com