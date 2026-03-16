Pastore Tedesco cade in un canale a Medolla salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina a Medolla, un pastore tedesco è caduto in un canale e ha rischiato di rimanere intrappolato. I vigili del fuoco del Comando di Modena sono intervenuti prontamente, riuscendo a riportare il cane in superficie in modo sicuro. L’intervento si è concluso senza problemi e senza feriti.

Intervento a lieto fine questa mattina, lunedì 16 marzo, per i vigili del fuoco del Comando di Modena. Alle ore 07:40, una squadra del distaccamento di San Felice sul Panaro è intervenuta d’urgenza nel comune di Medolla in via Pontiroli Guido, per il salvataggio di un animale in difficoltà.Un cane, Pastore Tedesco, era infatti scivolato all'interno di un canale irriguo, non riuscendo più a risalire le sponde a causa della conformazione del terreno. Per garantire la massima sicurezza e rapidità nelle operazioni, è stato impiegato un soccorritore acquatico, il quale si è calato nel corso d'acqua per raggiungere l'animale. Il cane è stato messo in sicurezza e riportato a riva senza riportare ferite. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati FOTO/ Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel... Cavallo cade nel torrente, salvato dai vigili del fuocoCapannoli, 20 gennaio 2026 – Una brutta disavventura per un cavallo con epilogo positivo. Approfondimenti e contenuti su Pastore Tedesco Argomenti discussi: FRATTAMAGGIORE. Movida sicura: controlli con unità cinofila della polizia locale. Eva, il pastore tedesco in forza al comando della municipale di Quarto; La denuncia: Chi cade nello scolmatore è morto, risalire è impossibile. Cane cade in una botola, pastore tedesco lo salva avvertendo un passante dopo oreCi sono video che commuovono il web e questo è di quelli che non può lasciare indifferenti, soprattutto gli appassionati del mondo animale. Si tratta di un video che sta circolando molto in queste ore ... fanpage.it