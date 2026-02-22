Benevento 40enne rischia di annegare nel fiume | salvato dai vigili del fuoco

Un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, rischia di annegare nel fiume vicino al Ponte Sabato a Via Follerau, quando viene trasportato dalla corrente. I vigili del fuoco intervengono rapidamente e lo raggiungono mentre si trovava in difficoltà. L’uomo viene messo in salvo e portato a riva, dove riceve assistenza medica. La causa del suo annebbiamento rimane ancora da chiarire, ma il suo salvataggio è stato tempestivo. La vicenda si è conclusa con il suo salvataggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto In serata, intorno alle 18:30, un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è finito nelle acque del fiume nei pressi del Ponte Sabato a Via Follerau. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno recuperato in sicurezza. La persona è viva e, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato gravi ferite. Sembrerebbe che si trovasse sul posto in stato di ubriachezza, circostanza che potrebbe aver provocato la caduta nel corso d’acqua. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica dell’accaduto per chiarire con esattezza cosa sia successo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

