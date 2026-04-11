Capolona aderisce alla Fondazione Cer Italia | Tutela ambientale e risparmio energetico

Il Comune di Capolona ha deciso di aderire alla Fondazione Cer Italia, un’associazione dedicata alla tutela ambientale e al risparmio energetico. Questo impegno si traduce in azioni pratiche volte a promuovere pratiche sostenibili e a favorire una gestione più efficiente delle risorse. La scelta mira a rafforzare gli obiettivi di sostenibilità già avviati dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire alla tutela dell’ambiente locale.

Il Comune di Capolona compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica. Con l’ultimo consiglio comunale l’amministrazione del basso Casentino ha aderito alla Comunità Energetica Fondazione Cer Italia, realtà attiva su tutto il territorio nazionale e nata nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer ItaliaArezzo, 11 aprile 2026 – Il Comune di Capolona compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetica, con l’ultimo... Fondazione Cer Italia ad Arezzo per EcoNaturaArezzo, 27 febbraio 2026 – Fondazione CER Italia inaugura la propria partecipazione alla sezione “Energy Days” di EcoNatura, in programma ad Arezzo... Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer ItaliaMario Francesconi, sindaco di Capolona: L’adesione alla Fondazione Cer Italia, come soci fondatori, rappresenta un’opportunità importante per il nostro Comune, non solo contribuirà alla tutela ... lanazione.it Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano: la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuroArezzo, 24 novembre 2025 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano: la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuro. Il Sindaco di Montevarchi e ... lanazione.it