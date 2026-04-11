Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer Italia

Il Comune di Capolona ha annunciato la sua adesione alla Fondazione Cer Italia. Questa scelta si inserisce nell’ambito delle iniziative del municipio per promuovere pratiche sostenibili e responsabilità ambientale. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui tempi di implementazione. La collaborazione con la fondazione mira a favorire interventi concreti in ambito ecologico e sociale.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Il Comune di Capolon a compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’autonomia energetic a, con l’ultimo consiglio comunale l’Amministrazione del basso Casentino ha aderito all a Comunità Energetica Fondazione CER Italia, realtà attiva su tutto il territorio nazionale e nata nel vicino Comune di Montevarchi. Mario Francesconi, sindaco di Capolona: “L’adesione alla Fondazione Cer Italia, come soci fondatori, rappresenta un’opportunità importante per il nostro Comune, non solo contribuirà alla tutela dell’ambiente, ma permetterà anche di generare risparmi energetici e nuove occasioni di crescita per la nostre imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer Italia Fondazione Cer Italia ad Arezzo per EcoNaturaArezzo, 27 febbraio 2026 – Fondazione CER Italia inaugura la propria partecipazione alla sezione “Energy Days” di EcoNatura, in programma ad Arezzo... Comune di Scafati, Vollaro aderisce al gruppo di Fratelli d'ItaliaIl consigliere comunale di Scafati Giuseppe Vollaro ufficializza la propria adesione al gruppo Fratelli d’Italia “Accolgo con soddisfazione... Il comune di Capolona aderisce a Fondazione Cer ItaliaMario Francesconi, sindaco di Capolona: L’adesione alla Fondazione Cer Italia, come soci fondatori, rappresenta un’opportunità importante per il nostro Comune, non solo contribuirà alla tutela ... lanazione.it Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano: la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuroArezzo, 24 novembre 2025 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di Italia Direzione Nord a Milano: la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuro. Il Sindaco di Montevarchi e ... lanazione.it