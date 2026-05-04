Capello sullo Scudetto dell’Inter | Ha avuto qualità e forza superiori a quelle degli avversari Chivu è stato molto bravo

Durante un’intervista, un ex calciatore ha commentato la vittoria dell’Inter nel campionato nazionale, sottolineando come la squadra abbia dimostrato qualità e forza superiori rispetto agli avversari. Ha anche elogiato la prestazione di un difensore, definendolo molto bravo. La festa per il ventunesimo titolo nerazzurro è stata al centro delle sue parole, evidenziando le caratteristiche della squadra durante la stagione.

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