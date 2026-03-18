Cassano gioca in attacco | Chivu è stato molto bravo Non meritiamo Fabregas

Tra provocazioni e nuove sfide, Antonio Cassano ha il grande merito di restare sempre sempre se stesso. Mai banale e senza mezze misure. È così l’ex Giamburrasca del pallone, prendere o lasciare. Uno di quei personaggi che non si nascondono. Si mostrano felici per quello che sono. Dietro la scorza irruente, Antonio da Barivecchia parla senza ipocrisie o trasformismi prima, durante e dopo Viva El Futbol, un “happening“ più che uno spettacolo teatrale, diventando il protagonista della serata milanese al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola. Ne ha per tutti e distribuisce sentenze. E nel suo mirino finiscono in tanti: Allegri, Leao, CR7, Inzaghi, arbitri, varisti, giornalisti e i dirigenti del Palazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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