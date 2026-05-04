Durante un'intervista con la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan ha commentato la situazione di Chivu, affermando che la vedeva come simile a quella vissuta quando ha preso il club. Ha aggiunto che le circostanze attuali ricordano l’esperienza passata, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole si concentrano sul paragone tra i momenti vissuti in passato e la situazione presente del calciatore.

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport dell'edizione odierna. L'ex allenatore rossonero, ha voluto analizzare il successo conquistato da Cristian Chivu, tracciando anche un curioso parallelo con la sua esperienza alla guida dei rossoneri, avvenuta dal 1991 al 1996. Lo storco ex allenatore rossonero ha, infatti, paragonato l'annata di Chivu alla sua in rossonero. Ma non è tutto. L'ex allenatore del Milan ha voluto soffermarsi anche, in modo particolare, sulla lotta scudetto, dichiarando che per lui l'Inter è stata l'unica squadra che sulla carta poteva competere contro il Napoli di Antonio Conte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Chivu? Sem­brava la stessa situa­zione di quando io ho preso il Milan”

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Temi più discussi: C'era una volta l'Inter che sul più bello crolla. Poi è arrivato Chivu; Scudetto Inter, la firma di Chivu: da ripiego ad artefice del trionfo; Capello applaude l'Inter: Chivu ha fatto come me al Milan. Sucic il crack, Lautaro l'anima; INTERNA21ONALE. Lo scudetto più bello di sempre.

Ha fatto proprio come feci io: Inter Campione d’Italia, la sentenza di Capello su ChivuFabio Capello ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul grande lavoro di Chivu. spaziointer.it

Capello: Inter unica squadra che poteva competere con il Napoli. Chivu come me al MilanIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fabio Capello ha parlato dello scudetto conquistato dall'Inter: Era per. tuttomercatoweb.com

- ENNIO GANDOLFI- Si ringrazia Giulio Capello. ( Luca) - facebook.com facebook

Capello: «Chivu con l’Inter di quest’anno Sembra la stessa situa­zione di quando io ho preso il Milan…» x.com