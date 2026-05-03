Nella notte, a Bisenti, in provincia di Teramo, è stato trovato il corpo di un uomo di 30 anni sotto un ponte sul fiume Fino. La vittima, residente nella città, è stata scoperta nel corso delle prime ore del mattino. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti e le verifiche del caso. Attualmente, si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Nella notte, a Bisenti, nel teramano, sotto il ponte sul fiume Fino, è stato rinvenuto il corpo di un 30enne residente a Teramo. Il giovane era stato ricoverato in una struttura di Bisenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la salma. Dai primi accertamenti degli inquirenti sulle cause della morte, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto anticonservativo messo in atto dalla vittima che già soffriva di patologie psichiche e che si sarebbe lanciata dal ponte. La salma è stata restituita ai familiari come disposto dall’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teramo, il corpo di un 30enne trovato sotto un ponte sul fiume Fino

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