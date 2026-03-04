È di Silvio Moret il corpo trovato nel fiume Aniene | l’imprenditore era scomparso il 14 febbraio

Il corpo di Silvio Moret è stato ritrovato nel fiume Aniene nella mattina di martedì 3 marzo, nel tratto tra via Salaria e via Torre Salaria, nel quadrante nord di Roma. Moret era scomparso il 14 febbraio e il suo corpo è stato successivamente identificato. La scoperta è avvenuta nelle acque del fiume, senza altre informazioni sui dettagli dell’intervento.

È stato identificato come Silvio Moret il corpo senza vita ritrovato nella mattinata di martedì 3 marzo nelle acque del Fiume Aniene, nel tratto compreso tra via Salaria e via Torre Salaria, nel quadrante nord di Roma. L’uomo, imprenditore di Frascati, era scomparso lo scorso 14 febbraio. Il ritrovamento è avvenuto durante alcune operazioni di pulizia del fiume, quando un operaio ha notato il corpo in acqua e ha dato l’allarme intorno alle 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine per il recupero della salma e l’avvio degli accertamenti. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato successivamente identificato dalla moglie dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

