Modena corpo senza vita rinvenuto all’ingresso di un plesso scolastico | sospesa l’attività didattica
A Modena, il personale di un istituto scolastico ha trovato un corpo senza vita vicino al cancello d'ingresso dell'edificio. La scoperta è avvenuta durante le prime ore del mattino, portando alla sospensione delle attività didattiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scuola rimane chiusa fino a nuove disposizioni.
Il personale ausiliario di un plesso scolastico a Modena ha rinvenuto a il corpo senza vita di un uomo accanto al cancello d'ingresso della struttura. Il decesso, constatato dal personale del 118 intervenuto sul posto, risale alle ore notturne. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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