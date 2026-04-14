Modena corpo senza vita rinvenuto all’ingresso di un plesso scolastico | sospesa l’attività didattica

A Modena, il personale di un istituto scolastico ha trovato un corpo senza vita vicino al cancello d'ingresso dell'edificio. La scoperta è avvenuta durante le prime ore del mattino, portando alla sospensione delle attività didattiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scuola rimane chiusa fino a nuove disposizioni.