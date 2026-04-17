Rissa all’ospedale di Salerno Polichetti Udc | Si dimettano i vertici del ‘Ruggi’ situazione inaccettabile

Una rissa si è verificata recentemente presso il pronto soccorso di un ospedale di Salerno. A commentare l’episodio, un esponente politico ha chiesto le dimissioni dei vertici dell’istituto, definendo la situazione inaccettabile. L’incidente è stato descritto come grave, con un’escalation di tensione che, secondo quanto riferito, avrebbe ormai superato ogni limite. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’ordine e sulla sicurezza all’interno della struttura sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti «Un episodio grave, che dimostra quanto la tensione all’interno del Pronto soccorso del Ruggi abbia ormai superato ogni livello di guardia». È il commento di Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento Salute dell’Udc, dopo quanto accaduto ieri mattina all’ospedale di Salerno, dove due operatori sanitari sarebbero venuti alle mani all’interno dell’area dell’emergenza-urgenza. Polichetti, alla luce della ricostruzione dei fatti che ha visto protagonisti un infermiere e un Oss, intervenuti per motivi personali poi degenerati in una lite violenta sotto gli occhi dei pazienti, chiede un intervento immediato ai vertici dell’azienda ospedaliera.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa all’ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): “Si dimettano i vertici del ‘Ruggi’. situazione inaccettabile” Notizie correlate Rissa tra Oss e infermiere all'ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): "Si dimettano i vertici del Ruggi"Due operatori sanitari sarebbero venuti alle mani all’interno dell’area dell'emergenza-urgenza del Ruggi, ieri mattina. Ruggi, settimo piano "fantasma" usato come rifugio. Polichetti (Udc): "Intervenga la Procura, i vertici si dimettano"All’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, già al centro di polemiche per alcune criticità, in particolare relative al Pronto soccorso, emerge una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rissa tra Oss e infermiere all'ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): Si dimettano i vertici del Ruggi; Rissa finisce a coltellate davanti alla stazione: due feriti portati all'ospedale; Rissa fuori dalla disco: tre in ospedale È giallo sul gruppo di giovani aggressori; Rissa a coltellate in strada nel Varesotto, un morto e due feriti. Rissa al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno: coinvolti due operatori sanitariMomenti di forte tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove nella mattinata di ieri si è verificata una rissa ... zon.it Rissa tra operatori sanitari in ospedale davanti ai pazientiTensione alle stelle all’interno dell’Ospedale Ruggi d'Aragona, dove nella giornata di ieri si è verificata una rissa tra due operatori sanitari nel pronto soccorso. I due, per motivi legati a questio ... ilfattovesuviano.it La violenta rissa in Piazza del Popolo a Marsala, denunciata una donna #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook