Viterbo il caos burocratico blocca i lavoratori e le imprese

A Viterbo, i lavoratori stranieri si trovano bloccati a causa di difficoltà burocratiche che coinvolgono pratiche e procedure amministrative. Antonio Biagioli ha denunciato il problema, evidenziando come questi ostacoli rallentino l’ingresso e l’attività di lavoratori provenienti da altri paesi. La situazione sta creando un rallentamento per le imprese locali che necessitano di manodopera straniera per le proprie attività.

? Cosa sapere Antonio Biagioli denuncia il blocco dei lavoratori stranieri a Viterbo per ostacoli burocratici.. L'impossibilità di ottenere conti correnti e residenze spinge le imprese verso il lavoro nero.. A Viterbo, Antonio Biagioli denuncia il collasso del sistema migratorio locale causato da un groviglio di norme che impedisce la regolarizzazione dei lavoratori e paralizza le aziende del territorio. Il segretario generale della Uila Viterbo ha tracciato un quadro di stallo burocratico dove la gestione dei documenti blocca l’inserimento legale di manodopera straniera. Secondo quanto emerge dall’analisi sindacale, l’impossibilità di ottenere strumenti finanziari essenziali spinge molti individui verso l’illegalità o contratti non conformi alla realtà lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il caos burocratico blocca i lavoratori e le imprese Notizie correlate Traffico e caos parcheggi in via Mattei, Confartigianato Imprese: «Così si blocca la logistica del porto»ANCONA - Via Mattei ostaggio del traffico in entrata e in uscita dallo scalo dorico. Parco Trebbia: stallo burocratico blocca investimentiIl territorio della Val Trebbia si trova di fronte a una situazione di stallo amministrativo che rischia di bloccare lo sviluppo locale.