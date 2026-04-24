Sfratti imminenti a Grotta Perfetta | caos burocratico per l’Enpaia

A Grotta Perfetta, sono programmati sfratti dell’Enpaia per il 6 maggio e l'8 giugno. La vicenda si complica a causa di una disputa tra l’Avvocatura e la Direzione Edilizia Privata, che ha bloccato la firma della convenzione urbanistica con il Comune. Questa situazione ha causato un blocco burocratico che interessa direttamente le procedure di sfratto e le rispettive tempistiche.

? Cosa sapere Sfratti Enpaia a Grotta Perfetta fissati per il 6 maggio e l'8 giugno.. Disputa tra Avvocatura e Direzione Edilizia Privata blocca la convenzione urbanistica comunale.. Il presidente della Commissione Patrimonio, Yuri Trombetti, ha espresso un acceso sdegno durante l’incontro del 23 aprile, dopo che il dirigente della Direzione Edilizia Privata, Antonio Cristiano, ha sollevato un ostacolo tecnico che mette in discussione la gestione degli alloggi Enpaia nell’area di Grotta Perfetta. La tensione politica si è accesa nei corridoi dell’VIII Municipio, dove la questione del piano di zona sta dividendo profondamente gli uffici capitolini e la classe politica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfratti imminenti a Grotta Perfetta: caos burocratico per l’Enpaia Notizie correlate Grotta Perfetta, Enpaia sfratta una coppia dopo 38 anni di affitto. Il Campidoglio intervieneNella mattinata del 12 febbraio le forze dell'ordine, a supporto di un fabbro e dell'ufficiale giudiziario, hanno sfrattato una coppia di sessantenni... Grosseto: 72mila case vuote contro 300 sfratti imminentiLa provincia di Grosseto si trova davanti a un paradosso abitativo che minaccia di trasformarsi in una vera emergenza sociale nel corso del 2026.