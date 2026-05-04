Nella stazione di Cadorna si è verificato un episodio di caos con una frenata improvvisa della linea M1, che ha causato alcuni feriti tra i passeggeri sul treno. Per motivi ancora da chiarire, è stato necessario interrompere l'alimentazione elettrica tra le fermate di Pagano e Cairoli, creando disagi e blocchi lungo la tratta. Le autorità stanno valutando le cause dell'incidente e le conseguenze per i viaggiatori coinvolti.

? Cosa scoprirai Come sono rimasti feriti i passeggeri durante la frenata d'emergenza?. Perché è stato necessario interrompere l'energia elettrica tra Pagano e Cairoli?. Chi sono i passeggeri coinvolti nelle contusioni causate dall'urto?. Come ha gestito ATM il blocco della linea rossa in Cadorna?.? In Breve Tentativo di suicidio alle 8:40 di lunedì 4 maggio 2026 a Cadorna.. Cinque ambulanze e un'automedica intervengono per soccorrere il 49enne e i passeggeri.. Blocco linea M1 tra Pagano e Cairoli per circa venti minuti.. Servizio ripristinato intorno alle ore 9:00 dopo l'intervento di Polizia e Polmetro.. Alle 8:40 di questo lunedì 4 maggio 2026, un uomo di 49 anni è saltato sui binari alla stazione di Cadorna, costringendo un convoglio della linea M1 a una frenata d’emergenza violentissima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos alla metro Cadorna: frenata brusca della M1 e feriti sul treno

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