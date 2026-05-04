CaorlèFumetto 2026

Dal 7 al 9 maggio 2026, la Biblioteca civica di Caorle sarà il luogo della seconda edizione di CaorlèFumetto, un festival dedicato al fumetto e alla cultura disegnata. L’evento viene organizzato da Valentino Villanova e Only Comics con il sostegno del Comune di Caorle. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della biblioteca, coinvolgendo autori e appassionati del settore.

Dal 7 al 9 maggio 2026 la Biblioteca civica di Caorle ospita la seconda edizione di CaorlèFumetto, il festival dedicato al fumetto e alla cultura disegnata organizzato da Valentino Villanova e Only Comics con il supporto del Comune di Caorle.Dopo il successo dell'esordio, il programma si amplia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Google i/o 2026 in programma dal 19 al 20 maggio 2026Questo testo sintetizza l’annuncio ufficiale su google i/o 2026, delineando le date, il formato e i temi chiave, oltre alle modalità di... Fiere di Mezzaquaresima 2026, il bilancio dell'edizione 2026Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro. Panoramica sull’argomento La Duecento salpa da Caorle: 74 team in mare per la regata offshorePartenza alle 10 con cielo terso e borino: Forever K guida la flotta, arrivo previsto entro domenica 3 maggio. nordest24.it Caorle: un 2026 ricco di vela e di eventiOggi sabato 21 marzo 2026, la Sala di Rappresentanza E. Hemingway del Comune di Caorle ha ospitato la presentazione del calendario regate offshore che compongono il Trofeo Caorle X2 Xtutti, ... italiavela.it