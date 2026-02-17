Google i o 2026 in programma dal 19 al 20 maggio 2026

Google ha annunciato che l’edizione 2026 del suo evento annuale si terrà dal 19 al 20 maggio, confermando la presenza di conferenze e dimostrazioni dal vivo. La piattaforma dedicata sarà accessibile anche online, permettendo a sviluppatori e appassionati di seguire le novità in tempo reale. Quest’anno, l’attenzione si concentrerà sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per dispositivi mobili. Gli organizzatori hanno già aperto le iscrizioni per chi desidera partecipare, promettendo aggiornamenti sui prodotti in arrivo.

Questo testo sintetizza l'annuncio ufficiale su google io 2026, delineando le date, il formato e i temi chiave, oltre alle modalità di partecipazione e alle prospettive di aggiornamenti sui prodotti. Si propone di offrire un quadro chiaro e affidabile delle principali novità attese, mantenendo un taglio professionale e informativo. google io 2026: date, contenuti e modalità. l'evento è fissato per i 19 e 20 maggio 2026, con inizio alle ore 10:00 pt, e si svolgerà in presenza. si conferma la formula classica di una due-giorni con interventi principali, dimostrazioni di prodotto e momenti di confronto.