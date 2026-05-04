A Caorle si svolge un evento dedicato al fumetto, con laboratori gratuiti incentrati sulla tecnica del manga e incontri con autori noti del settore. L’Artist Alley ospita diversi artisti che presentano le proprie opere e condividono il loro lavoro con il pubblico presente. Durante l’evento, i partecipanti possono partecipare alle attività pratiche e scoprire di più sul processo creativo dietro ai fumetti giapponesi.

? Cosa scoprirai Chi sono gli autori che animeranno l'Artist Alley di Caorle?. Come si impara la tecnica del manga nei laboratori gratuiti?. Quali opere dei maestri giapponesi potrai scoprire in mostra?. Perché il disegno degli studenti celebrerà i grandi campioni dello sport?.? In Breve Mostra manga con opere di Akira Toriyama e Osamu Tezuka alla Biblioteca Civica.. Premio Carta Etica dello Sport con UNPLI Veneto venerdì 8 maggio ore 10:30.. Spettacolo per famiglie con Andrea Fratellini e Zio Tore venerdì alle 20:30.. Artist Alley con professionisti come Stefano Tamiazzo e Umberto Sacchelli sabato prossimo.. Dal 7 al 9 maggio Caorle ospita la seconda edizione di Caorle Fumetto, un evento che trasforma il litorale in un polo creativo tra laboratori gratuiti e incontri con grandi autori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caorle Fumetto: laboratori e grandi autori per il litorale creativo

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