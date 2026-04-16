Giornata del mare e della cultura marinara sul litorale di Caorle

Da veneziatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile, sulla spiaggia di Ponente nel Comune di Caorle, si è svolta una manifestazione dedicata alla “Giornata del Mare e della Cultura marinara”. L’evento è stato organizzato in favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Palladio” di Caorle e ha coinvolto la comunità locale. La giornata ha previsto attività e iniziative legate alla tradizione marinara della zona.

Venerdì 10 aprile, presso la spiaggia di Ponente nel Comune di Caorle, si è tenuta un’iniziativa a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Palladio” di Caorle per celebrare la “Giornata del Mare e della Cultura marinara”. In particolare sono state effettuate simulazioni di salvataggio in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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