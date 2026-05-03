Da via Pistoiese a via Villamagna tutti i cantieri della settimana

Nella prossima settimana, si svolgeranno lavori di asfaltatura in via Pistoiese, nel tratto tra via del Fossetto e via di Brozzi. Durante i giorni successivi, sono previsti interventi anche in via Villamagna e in altri punti della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade. Le attività di cantiere coinvolgeranno diverse zone e richiederanno specifiche chiusure temporanee al traffico.

La prossima settimana è in programma l’asfaltatura in via Pistoiese nel tratto da via del Fossetto a via di Brozzi. I lavori saranno effettuati in orario notturno (22-5.30) con l’istituzione divieti di transito e sosta. Inoltre in via Baracca sulla direttrice verso via Pistoiese (tra viale Gori e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Asfaltature, lavori del gas e all’acquedotto: ecco tutti i cantieri della settimanaDa lunedì 13 aprile sono in programma i lavori di asfaltatura di via di Soffiano.