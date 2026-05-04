Nella frazione di Biringhello sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria delle tombinature del torrente Bozzente, che dureranno circa due mesi. Dal 11 maggio al 6 luglio, la strada che passa sopra il ponte sul torrente sarà chiusa al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire le opere di intervento, che sono state annunciate come volte a garantire la sicurezza della zona.

Due mesi di cantiere e di inevitabili disagi nella frazione di Biringhello: dall’11 maggio al 6 luglio per consentire la manutenzione straordinaria delle tombinature del torrente Bozzente, sarà chiusa la di via Biringhello in corrispondenza del ponte che passa sopra il corso d’acqua. Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria della struttura, la rimozione delle barriere laterali del ponte, demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali, installazione di nuove barriere di protezione. Gli interventi rientrano nell’investimento da 5 milioni di euro, di cui 3,5 circa con fondi Pnrr e il resto con finanziamenti comunali, stanziato per risanare le strutture di tutto il tratto tombinato del torrente lungo circa 2 km.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri nella frazione Biringhello. Due mesi di lavori e disagi: "Opera che garantisce la sicurezza"

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