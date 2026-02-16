Novara settimane e mesi di cantieri Il sindaco | Ci saranno disagi ma sono lavori necessari
A Novara, i lavori nei quartieri dureranno settimane e mesi, e il sindaco spiega che i disagi sono inevitabili. La città si prepara a interventi importanti che cambieranno il volto di alcune strade, con cantieri aperti in diversi punti. Un esempio concreto è la riqualificazione di via XX, che comporterà la chiusura temporanea di alcune corsie per diversi giorni.
Da largo Bellini al cavalcavia di Porta MIiano e poi ci sarà la stazione: il punto fatto dal primo cittadino in una diretta social "Si tratta di lavori che impatteranno e creeranno disagio in alcune zone della città, ma sono lavori che è assolutamente necessario fare". Parola del sindaco di Novara Alessandro Canelli, che nei giorni scorsi ha fatto una diretta social "informativa" per ricordare strane chiuse e modifiche alla viabilità dovute a interventi appunto non rimandabili. Strada completamente chiusa fra piazza Puccini e largo Bellinivia Solaroli per il rifacimento e la definitiva asfaltatura e porfidatura delle carreggiate del largo Bellini oggi, 16 febbraio e domani, 17 febbraio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
