lavori sulla linea firenze pisa pronti a due mesi di cantieri con varie modifiche ai treni

I lavori sulla linea Firenze-Pisa iniziano perché le ferrovie devono rinnovare i binari tra Empoli e Samminiatello. Si tratta di un intervento che durerà circa due mesi e comporterà modifiche ai treni in transito. La manutenzione riguarda la tratta tra Montelupo Capraia e Firenze, dove i treni subiranno variazioni di orario e percorso. I lavori prevedono il rifacimento dei binari in un punto chiave, vicino ai tunnel aperti nel 2005, che collegano la vecchia linea di Signa con i binari di Ricongiungimento ai Renai.

A breve il rinnovo dei binari sulla Firenze-Pisa tra le stazioni di Empoli e il bivio di Samminiatello, dopo Montelupo Capraia procedendo verso Firenze: ovvero il punto da cui si stacca il ramo ferroviario nei tunnel aperto nel 2005 rispetto alla vecchia linea di Signa, per ricongiungersi ai Renai. I lavori avranno luogo dal prossimo 2 marzo al 30 aprile, con un investimento notevole, di oltre 15 milioni di euro. Temporaneamente fermi i treni Empoli-Firenze Castello. I cantieri interesseranno in questa fase circa 17 chilometri di binario. I lavori coinvolgeranno più di 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l'utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d'opera.