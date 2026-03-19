Venerdì 27 marzo, al Teatro di Loreto, si tiene un evento organizzato da Pandemonium Teatro dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni. L’appuntamento si svolge dalle 16.30 alle 19.45 e fa parte del progetto intitolato “Piccolo è bello”. L’iniziativa coinvolge il pubblico più giovane con spettacoli e attività pensate specificamente per questa fascia di età.

Articolo. Venerdì 27 marzo al Teatro di Loreto, dalle 16.30 alle 19.45, Pandemonium Teatro promuove un pomeriggio di incontri tra artisti, pedagogisti ed educatori Emerge un preciso intento nello scegliere la Giornata Mondiale del Teatro per parlare di infanzia e di famiglia. Non si tratta di un vezzo simbolico o di marketing culturale, bensì di una dichiarazione d’intenti. Pandemonium Teatro, Centro di Produzione Teatrale per le Nuove Generazioni, con sede a Bergamo, ha scelto venerdì 27 marzo per convocare artisti, pedagogisti, educatori, operatori dei servizi educativi e famiglie al Teatro di Loreto, in un pomeriggio di incontro e riflessione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Piccolo è bello», il progetto di Pandemonium Teatro dedicato ai bambini 0-6 anni

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