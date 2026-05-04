A Arezzo, il cantiere lungo via Fiorentina continua senza una data precisa di completamento né stime ufficiali sui costi. La situazione preoccupa residenti e commercianti, mentre i lavori proseguono da tempo senza indicazioni chiare sui tempi di fine o sulle spese sostenute. La mancanza di aggiornamenti ufficiali alimenta incertezza tra chi vive e lavora nell’area interessata.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Cantiere infinito di via Fiorentina: «non si sa quanto costerà e quando finirà». La nota di Alleanza Verdi e SinistraArezzo 2020 sul grande cantiere cittadino. «Oggi, dopo sei anni dall’inizio, il costo dell’opera fissato inizialmente in 3.350.000 euro è arrivato a circa 15 milioni di euro, con ripetuti disagi per la cittadinanza non informata sullo sviluppo dei lavori». Per questo motivo viene organizzato un presidio e volantinaggio nella zona mercoledi’ 6 maggio ore 18,30. Ritrovo: area verde vicino al cantiere «Per i ritardi, costi esorbitanti, disagi, mancanza di trasparenza, si è già provveduto alla denuncia di omissione di atti di ufficio alla quale seguiranno nei prossimi giorni esposti alla Corte dei Conti Toscana ed all'Agenzia Nazionale Anticorruzione " così Alleanza Verdi e SinistraArezzo 2020.🔗 Leggi su Lanazione.it

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