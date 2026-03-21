Quando finirà la guerra in Iran | i Pasdaran la Teoria del Pazzo e Trump che non sa cosa fare

La guerra in Iran è al centro dell’attenzione, con i Pasdaran coinvolti e la presenza di Donald Trump, che secondo alcune interpretazioni avrebbe adottato una strategia nota come Madman Theory, ovvero la Teoria del Pazzo. Questa teoria, associata al presidente statunitense a partire da ottobre 2025, suggerisce l’uso di comportamenti imprevedibili per influenzare le decisioni degli avversari. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Si chiama Madman Theory e in italiano si traduce con Teoria del Pazzo o Strategia del Matto. In tempi recenti è stata attribuita in primis a Donald Trump a ottobre 2025. Viene teorizzata da Niccolò Machiavelli ne Il Principe del 1513: l’autore suggerisce ai sovrani di trarre vantaggio simulando la follia per confondere e intimidire i nemici, e così scongiurare l’uso della forza. Adesso la usano i Pasdaran. L’Iran colpisce il petrolio dei paesi del Golfo e minaccia azioni contro gli alberghi che ospitano i funzionari nemici. Colpisce i civili in un’escalation infinita. Nella speranza che il nemico decida di ritirarsi per evitare danni peggiori. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Quando finirà la guerra”. Guerra in Iran, l’annuncio di TrumpLa guerra in Iran continua a dominare il dibattito internazionale e a tenere alta la tensione in Medio Oriente. Come e quando finirà la guerra in Iran? Dalla «Taco» («Trump Always Chickens Out») alla soluzione irachena: i 4 scenari possibili(Questo testo è apparso sulla newsletter Rassegna Stampa: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, qui) Come finirà la guerra di Stati Uniti e... Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso» Approfondimenti e contenuti su Quando finirà la guerra in Iran i... Argomenti discussi: Quando finirà la guerra in Iran: i Pasdaran, la Teoria del Pazzo e Trump che non sa cosa fare. L'Europa è pronta ad aiutare quando Trump finirà la guerraL’Ue prende le distanze dalla guerra in Iran: pronta a garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, ma solo a conflitto finito, mentre cresce la pressione diplomatica sugli Stati Uniti e restano di ... ilfoglio.it La guerra spacca i Maga. Trump: 'Finirà presto, quando vorrò'In Iran non c'è più nulla da colpire, per questo la guerra finirà presto. Donald Trump prova a rassicurare gli Stati Uniti e il mondo di essere in totale controllo della crisi in Medio Oriente sos ... ansa.it