Via Fiorentina il cantiere un si muove di un centimetro | Si ribalta? Forse dopo l’estate…

Il cantiere di via Fiorentina rimane fermo, senza alcun progresso visibile, e non ci sono segnali di cambiamenti imminenti. Chi si aspettava che i lavori riprendessero in primavera dovrà probabilmente aspettare ancora a lungo, perché al momento il progetto non si muove di un centimetro e il possibile ribaltamento si ipotizza dopo l’estate. La situazione resta invariata, senza novità ufficiali o cambi di programma.

Via Fiorentina, il cantiere un si muove di un centimetro: "Si ribalta? Forse dopo l'estate." Prima si doveva girà in primavera, ora si rimanda a dopo l'estate: lavori fermi, si aspetta la trivella e intanto automobilisti e commercianti s'arrangiano. Chi pensava che il cantiere di via Fiorentina si girasse in primavera s'è fatto un film tutto suo. Perché la musica è la solita: tutto fermo, tutto uguale, e il ribaltamento se ne riparla — forse — dopo l'estate. Via Fiorentina non inverte il cantiere fino a dopo l'estate. Prorogata l'ordinanza. Il cantiere di via Fiorentina sarà ribaltato non prima della fine dell'estate. È stata infatti prorogata l'ordinanza del maggio scorso quando cominciarono i lavori per la rotonda. Cambio di programma nel cantiere di via Fiorentina, Arezzo 2020 chiede le dimissioni di Sacchetti. La prima fase subisce uno slittamento a settembre, quindi adesso non ci sarà la modifica della circolazione e i lavori non si sposteranno sull'altro lato. Di nuovo al centro dell'attenzione la sicurezza della via Fiorentina a Pistoia. Se ne è parlato ieri, martedì 3 marzo, nella trasmissione di Francesco Rossano "Articolo 21. Dentro la Notizia". In studio l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pistoia Alessio Ba