Cantaluppi | ‘Erbacce soffocano il monumento di Volta a Como

A Como, un monumento dedicato a Volta sta subendo danni a causa di erbacce che lo stanno soffocando. La segnalazione riguardante questa situazione è stata fatta tre anni fa, ma non ha ricevuto risposte o interventi. La presenza di vegetazione selvaggia sta portando al degrado della struttura, sollevando domande sulla gestione e sulla tutela di questo patrimonio pubblico.

? Cosa scoprirai Perché la segnalazione di tre anni fa è rimasta ignorata?. Come può la biodiversità giustificare il degrado del monumento?. Chi deve rispondere della mancata manutenzione del simbolo cittadino?. Quali conseguenze avrà questo abbandono sulle celebrazioni del prossimo anno?.? In Breve Segnalazione di Lorenzo Cantaluppi di Fratelli d'Italia dopo tre anni di inattività.. Confronto con la gestione biodiversità applicata all'aiuola di Piazza Vittoria.. Necessità di pulizia prima delle celebrazioni commemorative previste per il prossimo anno.. Il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha denunciato oggi lo stato di degrado che avvolge il monumento dedicato ad Alessandro Volta a Como, segnalando una gestione insufficiente dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantaluppi: ‘Erbacce soffocano il monumento di Volta a Como Notizie correlate Volta dimenticato: la statua simbolo di Como tra erbacce, incuria e polemicheA distanza di tre anni da una prima denuncia, torna sotto i riflettori lo stato di incuria del monumento dedicato ad Alessandro Volta. Skatepark di Como Borghi, progetto fallito? Cantaluppi: "Lo ha detto lo stesso sindaco"Dopo la lettera di una cittadina e le parole del sindaco Rapinese in tv, il consigliere di Fratelli d’Italia interviene sulla situazione dell’area... Una raccolta di contenuti Como, la statua di Volta invasa dalle erbacce. Cantaluppi Meno chiacchiere, più fatti. Si intervenga per la puliziaIntanto i musei civici celebrano l'illustre scienziato al Tempio Voltiano, con un programma ricco di appuntamenti ... espansionetv.it Como, la statua di Volta invasa dalle erbacce. Più fatti in vista delle celebrazioni del prossimo annoNel luglio del 2023 il problema era già finito in consiglio comunale. Lorenzo Cantaluppi (Fdi) aveva chiesto conto dei pennacchi verdi cresciuti spontaneamente sulla statua di Alessandro Volta e della ... comozero.it