Canottaggio ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’Aloja

Nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a Piediluco, l’Italia ha ottenuto ottimi risultati nel canottaggio. La squadra italiana si è distinta nelle diverse gare, confermando la sua presenza di rilievo nel panorama internazionale. La competizione vede coinvolti atleti provenienti da vari Paesi, con le finali che hanno visto numerosi equipaggi italiani protagonisti sul lago.

L’Italia si conferma Nazione di riferimento del panorama internazionale e ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a Piediluco. I risultati di maggior rilievo sono le affermazioni del quattro di coppia e del due senza maschile. Spiccano anche il secondo posto di Alice Codato nel singolo femminile e la terza piazza del doppio maschile. In gara quasi trecento atleti in arrivo da venti Paesi. Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, vicecampioni olimpici e campioni mondiali, chiudono con il tempo di 05:46:71 e piegano la resistenza di Repubblica Ceca e Ucraina. Nel due senza maschile il podio è tutto azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

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