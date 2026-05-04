A Canicattì, un esponente politico ha chiesto le dimissioni di un dirigente amministrativo, evidenziando un rischio di emergenza. Le autorità stanno affrontando il problema dell'approvvigionamento idrico nelle zone rurali, con una data importante prevista per il 9 maggio. Nel frattempo, gli autotrasportatori hanno deciso di non aderire a un nuovo elenco, senza fornire spiegazioni ufficiali sul motivo di questa scelta.

? Cosa scoprirai Chi garantirà l'approvvigionamento idrico alle zone rurali dopo il 9 maggio?. Perché gli autotrasportatori hanno deciso di non aderire al nuovo elenco?. Come influirà la mancanza di autobotti sulla gestione dell'ordine pubblico?. Quali azioni intraprenderà il sindaco presso l'Ati di Agrigento?.? In Breve Nuove modalità servizio autobotti in vigore dal 9 maggio prossimo.. Nessun autotrasportatore convenzionato ha aderito al nuovo elenco Aica.. Rischio disagi igienico-sanitari per le famiglie nelle zone rurali.. Corbo porterà la contestazione formale presso l'Ati di Agrigento.. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo ha inviato una nota durissima all’Ati di Agrigento e alla prefettura, chiedendo le dimissioni immediate della presidente del Cda di Aica Danila Nobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canicattì, Corbo chiede le dimissioni di Nobile: ‘Rischio emergenza

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