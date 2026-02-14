Emergenza idrica a Canicattì Corbo | Gli allacci sono obbligatori dal 2006 io sono sempre stato dalla parte dei cittadini
Vincenzo Corbo ha dichiarato che le proteste dei cittadini di Canicattì sono nate a causa delle continue difficoltà nell’approvvigionamento idrico, che si sono aggravate negli ultimi giorni. La causa principale risiede negli allacci illegali alle condotte pubbliche, un problema che si trascina dal 2006, anno in cui l’obbligo di regolarizzare gli allacci è stato introdotto. Il sindaco ha ribadito di aver sempre sostenuto le esigenze della comunità e di aver cercato soluzioni concrete, anche partecipando a incontri con i residenti per ascoltare le loro richieste. Un dettaglio importante è che molti cittadini si sono lamentati di bollette salate
Il sindaco, che ha denunciato diversi episodi di minacce, difende il suo operato e si dice irritato dalla condotta di più esponenti politici locali che starebbero "facendo demagogia puntando l'indice sulla sua persona" Le proteste dei cittadini di Canicattì per l'acqua hanno infuocato il clima politico nella città dell'uva Italia dove il sindaco, Vincenzo Corbo, è stato indicato come il responsabile dei disagi degli ultimi giorni. Lo stesso primo cittadino, dalla sua pagina social con un lungo videomessaggio si è rivolto alla cittadinanza per spiegare come sta agendo la sua amministrazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Claudio Lippi sui social: «Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sono stato boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò»
Claudio Lippi torna sui social dopo anni di silenzio.
Sicurezza, Giangrandi: “Per il Pd il problema non sono i furti, ma chi li denuncia. Resto dalla parte dei cittadini”
Argomenti discussi: Crisi idrica a Canicattì, lo sfogo di un cittadino: Quindici giorni senz’acqua e costi fino a 100 euro per le autobotti; Emergenza idrica a Canicattì, questa mattina manifestazione di protesta - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Canicattì, emergenza idrica per l’astensione degli autobottisti: il Prefetto convoca il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica -; Emergenza acqua a Canicattì, AICA aumenta la fornitura: verso la riduzione delle turnazioni.
Emergenza acqua a Canicattì, AICA aumenta la fornitura: verso la riduzione delle turnazioniSvolta nella gestione idrica a Canicattì. L’azienda Aica ha annunciato che, a partire da oggi, è stato sensibilmente incrementato l’apporto di risorsa idrica ai serbatoi comunali. Un intervento strate ... lasicilia.it
Emergenza idrica, Canicattì esasperata scende in piazza(video)Manifestazione questa mattina a Canicattì per chiedere che venga migliorato il servizio idrico. Cittadini esasperati. L iniziativa è partita dai consiglieri comunali Giuseppe Alaimo e Gianluca ... canicattiweb.com
Rossini TV. . EMERGENZA IDRICA A PESARO-URBINO. DA CNA A PROVINCIA: INVASI E SFANGAMENTI NON PIU' RINVIABILI facebook