Emergenza idrica a Canicattì Corbo | Gli allacci sono obbligatori dal 2006 io sono sempre stato dalla parte dei cittadini

Vincenzo Corbo ha dichiarato che le proteste dei cittadini di Canicattì sono nate a causa delle continue difficoltà nell’approvvigionamento idrico, che si sono aggravate negli ultimi giorni. La causa principale risiede negli allacci illegali alle condotte pubbliche, un problema che si trascina dal 2006, anno in cui l’obbligo di regolarizzare gli allacci è stato introdotto. Il sindaco ha ribadito di aver sempre sostenuto le esigenze della comunità e di aver cercato soluzioni concrete, anche partecipando a incontri con i residenti per ascoltare le loro richieste. Un dettaglio importante è che molti cittadini si sono lamentati di bollette salate