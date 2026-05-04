Cane prigioniero sul balcone di casa a Milano | le guardie Oipa lo salvano ma i proprietari le aggrediscono

Un cane è stato trovato rinchiuso su un piccolo balcone di un condominio nel quartiere di Gratosoglio a Milano. Le Guardie zoofile dell'Oipa sono intervenute per liberarlo e portarlo in un luogo più adatto alle sue esigenze. Durante l’operazione, i proprietari dell’animale hanno reagito aggredendo le guardie. L’intervento è avvenuto in una zona residenziale della città, dove il cane si trovava in condizioni considerate inadeguate.

Un cane relegato su un piccolo balcone di un condominio, in condizioni inadeguate e incompatibili con il suo benessere, è stato salvato dalle Guardie zoofile dell'Oipa di Milano nel quartiere di Gratosoglio. Tutto è partito da una segnalazione, dalla quale sono state avviate indagini che hanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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