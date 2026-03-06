Circa cinquanta animalisti si sono radunati davanti a una palazzina di via Tuscolana a Roma, chiedendo la liberazione di un cane. Secondo quanto denunciato da un attivista, il proprietario avrebbe lasciato l'animale sul balcone e poi lo avrebbe colpito con un bastone. Gli animalisti hanno tentato di sfondare la porta dell’appartamento, creando un’assembramento davanti alla palazzina.

Una cinquantina di animalisti hanno ‘assediato’ una palazzina di via Tuscolana a Roma per chiedere la liberazione di un cane che, secondo quanto denunciato dall’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, sarebbe stato maltrattato dal proprietario. La vicenda nasce da un video pubblicato sui social dallo stesso Rizzi, nel quale si vedrebbe un uomo colpire con un bastone il proprio cane, un pastore australiano che vivrebbe stabilmente sul balcone dell’abitazione. “Lo colpisce sul muso e sul corpo. Succede a Roma, in via Tuscolana 1270. Mi sto recando subito sul posto: questo cane va portato via da questo bruto”, aveva scritto l’attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lascia il cane sul balcone e lo colpisce con un bastone”: gli animalisti ‘assediano’ il palazzo del proprietario e tentano di sfondare la porta

