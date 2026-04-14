Calascibetta husky prigioniero sul balcone | denuncia e Carabinieri

Un attivista ha presentato una denuncia alle autorità dopo aver segnalato la presenza di un cane di razza husky che si trovava prigioniero su un balcone a Calascibetta, nel territorio ennese. I Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione, avviando le verifiche del caso. La situazione è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine per approfondire eventuali responsabilità e accertare le condizioni dell’animale.

L’attivista Enrico Rizzi ha presentato una denuncia formale alle autorità competenti dopo aver segnalato la condizione di un cane di razza husky a Calascibetta, nel territorio ennese. L’animale sarebbe costretto a vivere in uno spazio estremamente limitato su un balcone al primo piano di un edificio, impossibilitato a rientrare nell’abitazione a causa di una serranda completamente abbassata. La vicenda è esplosa martedì 14 aprile 2026, quando l’animalista si è recato direttamente nel comune per documentare la situazione. Secondo quanto riportato da Rizzi, il cane dispone di una cuccia dalle dimensioni ridotte e non può beneficiare degli spazi interni della proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calascibetta, husky prigioniero sul balcone: denuncia e Carabinieri Auto multata sul tratto di strada 'conteso', presentata denuncia ai carabinieriUn tratto di strada ritenuto privato, una sanzione per divieto di sosta contestata e il sospetto di un esproprio mai comunicato. Carabinieri, controlli sul territorio: 44enne trovata in auto con un coltello da cucina, scatta la denunciaUn 34enne residente a Pennabilli è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol.