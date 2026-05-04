Cane ma anche buon cittadino riparte il corso Ausl per ottenere il patentino

Riprende il corso organizzato dall’azienda sanitaria locale dedicato ai proprietari di cani, con l’obiettivo di insegnare come comunicare correttamente con il proprio animale e prevenire comportamenti aggressivi. Il percorso, condotto da veterinari, si rivolge a chi desidera ottenere un patentino che attesti le competenze nella gestione del cane, promuovendo un rapporto più sereno tra animali e persone in ambienti pubblici.

Come comunicare nel modo corretto con il proprio cane? Come prevenire comportamenti aggressivi e problemi comportamentali da parte del nostro amico a quattro zampe? Come gestirlo in mezzo agli altri in modo che sia "un buon cittadino"? Riparte il corso formativo, a cura dei veterinari.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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