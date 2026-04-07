Lite sfocia in sangue accoltellamento nel cuore della notte | omicidio in una macelleria Fermato un uomo

Nella notte tra lunedì e martedì, si è verificato un episodio di sangue all’interno di una macelleria situata in via Ravegnana, 81, a Forlì. Intorno alle 3, una lite tra due persone è degenerata e ha portato a un accoltellamento. Uno dei coinvolti è stato fermato dalle forze dell’ordine e ora si trova sotto inchiesta per omicidio. La scena si è svolta in pieno centro, sotto gli occhi di alcuni passanti.

Una lite sfociata in sangue. Omicidio nel cuore della nottata tra lunedì e martedì a Forlì. I fatti si sono consumati intorno alle 3 all'interno di una macelleria in via Ravegnana, 81. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Forlì. La vittima è un uomo di nazionalità marocchina, sulla quarantina. Gli inquirenti hanno fermato il presunto sospettato: un connazionale, già noto alle forze dell'ordine e richiedente protezione internazionale, che ha necessitato delle cure mediche del pronto soccorso, per poi esser portato in questura, dove è stato interrogato. Perchè i due si trovassero all'interno dell'attività non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Vicenza: lite economica sfocia in omicidio, 27enne fermatoNel cuore del Vicentino, a Cavazzale di Monticello Conte Otto, la tragedia ha colpito una famiglia all’interno delle mura domestiche. Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangueÈ di un arresto per rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Temi più discussi: Reggio, accoltellata dal marito nella notte: intervento lampo dei Carabinieri. Un arresto; Striano, lite familiare nella notte sfocia nel sangue: padre accoltella il figlio all’addome, arrestato dopo l’aggressione; Pasqua di violenza e sangue: 20enne ferito durante un aperitivo in spiaggia; Vicenza | lite economica sfocia in omicidio 27enne fermato. Reggio, l’ennesima lite sfocia nel sangue: donna accoltellata alla schiena. Arrestato il compagnoUn rapporto definito tossico e malato culminato in violenza e sangue. E’ successo la scorsa notte a Reggio Calabria, nel rione di Modena. Protagonisti della vicenda una donna, vittima di una brutale ... citynow.it Gela, litigio al bar sfocia nel sangue: arrestato 22enne per aver accoltellato un coetaneoArrestato 22enne a Gela, per aver accoltellato un coetaneo nella serata di ieri, all'interno di un bar, al culmine di una lite. newsicilia.it Lite per l'eredità sfocia in rissa al cimitero: l'ultimo viaggio interrotto dal rancore - facebook.com facebook