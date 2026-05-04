Campionati Italiani Master Riccione 2026 | tredici titoli nella seconda giornata Gli highlights

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Master di Riccione 2026 sono stati assegnati tredici titoli. Tra i protagonisti spicca il nome di Ganassin, che ha conquistato due medaglie d’oro: una nel fioretto e una nella sciabola a squadre. La competizione ha visto molte discipline in azione e diversi atleti salire sul podio. La manifestazione continua con interesse tra gli appassionati di scherma.

Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella spada maschile. Oggi il day-3 in diretta su Assalto TV dalle 12:30. Tredici titoli nazionali in una sola giornata. Il PlayHall di Riccione ha vissuto ieri, domenica 3 maggio, la seconda giornata dei Campionati Italiani Master individuali e a squadre, regalando emozioni su tutte le pedane tra fioretto femminile, sciabola maschile e prove collettive. Tra le protagoniste indiscusse della giornata spicca Martina Ganassin dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, capace di una splendida doppietta: oro nel fioretto femminile categoria 2 e oro a squadre nella sciabola femminile.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Campionati italiani Master di Riccione: gli highlights della giornata di oggi Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di RiccioneIl Circolo Schermistico Dauno esulta sin dalla prima giornata dei Campionati Italiani Master sulle pedane del PlayHall di Riccione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di Riccione; I Campionati Italiani Master fanno 13 nella domenica di Riccione: tutti i titoli assegnati nella seconda giornata dei Tricolori; Accademia scherma Pinerolo: ottimi risultati nei Campionati Italiani Master a Riccione. Riccione, trionfo foggiano: Gabriella Lo Muzio campionessa italiana di sciabola masterArriva da Riccione una grande soddisfazione per la scherma foggiana. Gabriella Lo Muzio, portacolori del Circolo Schermistico Dauno, si è ... immediato.net Campionati italiani master, i primi 10 scudetti a Riccione: rivivi l’evento su AssaltoIl day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto - piattaforma Sportface TV ... sportface.it Seconda giornata ricchissima sulle pedane del PlayHall di Riccione, dove i Campionati Italiani Master individuali e a squadre hanno assegnato ben . Una domenica in - facebook.com facebook Campionati italiani Master a Malles. La redazione di Badminton News (quasi) al completo. x.com