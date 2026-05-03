Campionati italiani Master di Riccione | gli highlights della giornata di oggi

Oggi si sono svolti i campionati italiani Master di scherma a Riccione, con le fasi finali delle varie discipline che hanno visto protagonisti numerosi atleti. I replay delle gare più decisive sono disponibili sulla piattaforma “Assalto – La TV della Scherma”, un servizio gratuito di Sportface dedicato agli eventi di scherma italiani. La giornata ha visto diverse competizioni con assalti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

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