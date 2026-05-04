Campionati Italiani Disabili FISIP 2026

Sono stati annunciati i Campionati Italiani Disabili FISIP 2026, che si svolgeranno a Folgaria. La comunicazione è rivolta a una partecipante di nome Gisela, invitandola a prendere parte alla competizione al Fondo Grande. La data e le modalità dell’evento non sono state ancora specificate. La manifestazione coinvolgerà atleti con disabilità provenienti da diverse regioni italiane.