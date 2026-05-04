Campionati Italiani Disabili FISIP 2026
Sono stati annunciati i Campionati Italiani Disabili FISIP 2026, che si svolgeranno a Folgaria. La comunicazione è rivolta a una partecipante di nome Gisela, invitandola a prendere parte alla competizione al Fondo Grande. La data e le modalità dell’evento non sono state ancora specificate. La manifestazione coinvolgerà atleti con disabilità provenienti da diverse regioni italiane.
«Gisela, avremo i Campionati Italiani di Sci a Folgaria, sei dei nostri? Ti aspettiamo al Fondo Grande».Arrivo con il fotografo: l’atmosfera è festosa, tra chioschi, musica e ragazzi che scherzano. Mostro la tessera da giornalista, mi siedo e aspetto l’inizio delle gare. Dopo pochi minuti capisco.🔗 Leggi su Veronasera.it
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