Taekwondo l’élite italiana a Giugliano | al via i Campionati Italiani 2026

Nel fine settimana, il Palazzetto di Giugliano accoglie i Campionati Italiani 2026 di taekwondo, con gare di Forme, Freestyle e ParaTaekwondo. L’evento vede protagonisti atleti di tutte le età e livelli, coinvolgendo anche il torneo Master Talent dedicato al progetto Taekwondover. La competizione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e delle regole ufficiali della disciplina.

Il Palazzetto di Giugliano ospita nel weekend le sfide tricolori di Forme, Freestyle e ParaTaekwondo, con il torneo Master Talent dedicato al progetto Taekwondover. Il cuore del Taekwondo nazionale batte in Campania. Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 il Palazzetto di Giugliano (Napoli) ospita i Campionati Italiani di Forme, Freestyle e ParaTaekwondo, affiancati dal torneo Master Talent. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Taekwondo: New Marzial trionfa ai Campionati Italiani JuniorIl Palazzetto dello Sport Anzio ha ospitato i Campionati Italiani Junior di Taekwondo per le cinture nere, un evento che ha la società mesagnese New...

Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 2

Temi più discussi: Serie A Elite Maschile, la presentazione della quindicesima giornata; a Terracina oltre 300 saltatori al via nella prima tappa del 2026; Vi racconto le mattane del calcio italiano; Riepilogo turno elite di EURO Under 19: Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Serbia, Spagna, Ucraina qualificate.

Campionati Italiani Cadetti Taekwondo cinture rosse e nere: i leccesi brillano. Sul podio Catanzaro e StefanazziNella splendida cornice della E-Work Arena di Busto Arsizio si e’svolto il 28 e il 29 Marzo 2026 il Campionato Italiano Cadetti Cinture rosse e cinture nere ... corrieresalentino.it

Taekwondo, Gabriel Barbu campione italiano tra i cadettiNel week end a Busto Arsizio si sono svolti i campionati nazionali cinture nere. Il trevigiano Dalle Crode Diego si è laureato vicecampione italiano nella categoria -53 kg ... trevisotoday.it

Campionati Italiani di Triathlon Super Lungo: Maria Bruno atleta dell’Aurora Triathlon è regina a Varano - facebook.com facebook