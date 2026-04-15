LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis e Angiolini record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolte le batterie dei campionati italiani di nuoto, con atleti che hanno stabilito nuovi record nazionali. Curtis e Angiolini hanno migliorato le prestazioni nelle rispettive discipline, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Tra i risultati più noti, Cerasuolo ha segnato un tempo eccezionale nei 100 rana. La giornata si è conclusa alle 19.33, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.33: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.31 E’ stata una grande giornata di nuoto, quella odierna, dopo una partenza un po’ a rilento, come ha appena sottolieato il Ct della Nazionale Cesare Butini in zona mista. Risultati di altissimo spessore anche internazionale per Sara Curtis nei 50 dorso e per Lisa Angiolini nei 200 rana, molto bene Bianca Nannucci nei 200 stile libero con il record italiano cadetti, molto bene anche Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla e Simone Cerasuolo nei 100 rana 19.27: Bianca Nannucci! Vince i 200 stile libero e stacca il pass per Parigi con il record italiano cadetti (1’57”82), secondo posto e qualificazione per Parigi per Anna Chiara Mascolo con 1’58”09, terza Quadarella con 1’58”23 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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