LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis e Angiolini record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!

Oggi si sono svolte le batterie dei campionati italiani di nuoto, con atleti che hanno stabilito nuovi record nazionali. Curtis e Angiolini hanno migliorato le prestazioni nelle rispettive discipline, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Tra i risultati più noti, Cerasuolo ha segnato un tempo eccezionale nei 100 rana. La giornata si è conclusa alle 19.33, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.33: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.31 E’ stata una grande giornata di nuoto, quella odierna, dopo una partenza un po’ a rilento, come ha appena sottolieato il Ct della Nazionale Cesare Butini in zona mista. Risultati di altissimo spessore anche internazionale per Sara Curtis nei 50 dorso e per Lisa Angiolini nei 200 rana, molto bene Bianca Nannucci nei 200 stile libero con il record italiano cadetti, molto bene anche Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla e Simone Cerasuolo nei 100 rana 19.27: Bianca Nannucci! Vince i 200 stile libero e stacca il pass per Parigi con il record italiano cadetti (1’57”82), secondo posto e qualificazione per Parigi per Anna Chiara Mascolo con 1’58”09, terza Quadarella con 1’58”23 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana! Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti e Cerasuolo convincentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: Ai 50 Cerasuolo, Poggio, Mancini 19,10: Questi i protagonisti della ... oasport.it Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario ... oasport.it La Toscana si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Unipol di Riccione con la forza dei numeri e la potenza dei risultati. Un movimento ampio, strutturato e competitivo che trova immediata conferma anche in vasca, nella prima giornata di gare chiusa con un facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com