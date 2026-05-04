Campionati europei master di atletica grande prestazione dell' atleta reggino Meduri

Nel fine settimana si sono svolti a Catania i campionati europei master di atletica, con la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi europei. La competizione ha incluso diverse discipline, tra cui marcia, 10K e mezza maratona, disputata nella giornata di domenica 3 maggio. Tra i protagonisti si è distinto un atleta reggino, Meduri, che ha ottenuto una grande prestazione nella gara.

Nel weekend appena trascorso si sono svolti i campionati europei master di atletica a Catania. Un evento internazionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa su diverse tipologie di gara fra cui marcia, 10K ed infine nella giornata di domenica 3 maggio la mezza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Campionati Europei Master, straordinario oro per uno sprinter sannitaTempo di lettura: < 1 minutoE’ un periodo a dir poco felice per Massimiliano Catalano, atleta della Libertas Benevento che dopo aver infranto lo... Ancona, Campionati italiani master indoor: il programma di oggi, diretta su Atletica Italiana TVAl via la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026, in corso al PalaCasali di Ancona sotto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Master: Europei non stadia al via a Catania; Catania 2026, seconda giornata degli Europei Master: spettacolo tra cross e Nordic Walking; Campionati Europei di Atletica Leggera: conclusa la prima giornata; Campionati europei master a Catania, Angelo Rubino della Polisportiva Rocco Scotellaro Matera conquista medaglia d'oro nella categoria AM70 dei 10 km di marcia. Master, Europei non stadia a Catania: buoni risultati per atleta della ViolettaclubCatania - Grande risultato per Andrea Meduri ai Campionati Europei Master di Atletica Leggera Non Stadia disputati a Catania. L’atleta reggino, tesserato con la Violettaclub, si è messo in evidenza ... lametino.it Campionati europei master di atletica, grande prestazione dell'atleta reggino MeduriReduce dalla vittoria assoluta alla scorsa Corrireggio si è aggiudicato il 6° posto e 4° italiano nella sua categoria ... reggiotoday.it Atletica, orgoglio modicano: Giorgio Adamo d’argento ai Campionati Europei Master sui 10 km - facebook.com facebook