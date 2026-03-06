Ancona Campionati italiani master indoor | il programma di oggi diretta su Atletica Italiana TV

Oggi ad Ancona si svolge la seconda giornata dei Campionati Italiani Master indoor 2026, in programma al PalaCasali. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e prevede diverse gare di atletica leggera. La diretta dell’evento sarà trasmessa su Atletica Italiana TV. La competizione coinvolge atleti di varie categorie master provenienti da tutta Italia.

Al via la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026, in corso al PalaCasali di Ancona sotto l’organizzazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La giornata si apre alle 8:40 con il lancio del peso femminile SF70 e oltre, primo appuntamento di una mattinata che vedrà grande spazio alle prove multiple. Dalle 9:00 iniziano infatti le varie prove del pentathlon femminile, con gli ostacoli delle categorie SF60, SF55 e SF40-45, mentre alle 9:30 entrano in scena anche gli uomini con il pentathlon 60 ostacoli SM60. A partire dalle 10:00 la pista si anima con una lunga serie di batterie dei 200 metri maschili, che coinvolgono numerose categorie master: dagli SM90 e oltre fino agli SM60, passando per SM85, SM80, SM75, SM70 e SM65. 🔗 Leggi su Sportface.it

