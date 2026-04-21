Auto prende fuoco mentre è in marcia | orrore in mezzo alla strada

Un'auto ha preso fuoco mentre era in marcia, provocando momenti di paura tra i passanti e il conducente. Dopo aver avvertito un odore forte, è salito del fumo dal cofano, costringendo il guidatore a fermarsi in strada. La scena si è svolta con i veicoli che si sono fermati e i soccorsi sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un odore acre, poi il fumo che inizia a salire dal cofano. Attimi di paura mentre l’auto è ancora in movimento, con il tempo che sembra rallentare e la necessità di reagire subito. La decisione è immediata: accostare, scendere e mettersi in salvo prima che le fiamme prendano il sopravvento. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, in via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto, dove un’ auto ha preso fuoco mentre era in marcia. La fuga dall’auto. Il conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito a fermare il veicolo in tempo e a chiedere aiuto. Durante le concitate fasi è rimasto ferito a un braccio, probabilmente a causa della rottura di un vetro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto prende fuoco mentre è in marcia: orrore in mezzo alla strada Zombie Combat Unit | HORROR, ACTION | Full Movie in English Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Torino Mirafiori Sud: auto storica da 100mila euro prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta, colonna di fumo visibile da distante Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-LiMomenti di paura per un automobilista della Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione: i vigili del fuoco spengono il rogo; L'auto prende fuoco sulla Pontebbana: il conducente scappa in tempo e si procura una ferita al braccio; Auto elettrica prende fuoco all’alba nel garage di una casa di Mollaro, nessun ferito - Non - Sole; Auto si schianta e prende fuoco nella notte a Reggiolo: ferito il conducente. Auto esce di strada, si schianta e prende fuoco: grave un 31enneREGGIOLO (Reggio Emilia) – Intorno alla 1.30 di questa notte una Fiat Tipo condotta da un 31enne albanese è uscita di strada mentre percorreva via Gonzaga, andando a schiantarsi contro una Peugeot 500 ... reggionline.com L'auto va a fuoco, il conducente riesce ad accostare in tempo, ma si ferisce per uscire dal mezzoFIUME VENETO. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, in via Maestri del Lavoro, a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Poco prima delle 17.30 un'auto ha preso fuoco e il ... ildolomiti.it Un’auto che prende letteralmente il volo e finisce per travolgere gli spettatori presenti vicino alla strada. Il mondo dei motori è sotto shock per la tragedia verificatasi durante il Rally Sudamericano a Cordoba nella giornata di domenica. Nel corso della gara in p facebook