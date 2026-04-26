Ultimi 180 minuti È dura per il Rolo Pure Campagnola dovrà sudare

Sono in corso le ultime due ore di gioco per le squadre impegnate nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre le gare di Seconda e Terza categoria si stanno svolgendo con gli spareggi già iniziati alle 15. La partita del Rolo si sta avvicinando alla conclusione, mentre anche Campagnola si prepara a una sfida impegnativa. I risultati di oggi determineranno le prossime mosse delle squadre coinvolte.

Ultimi 180’ per Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza affrontano i primi spareggi (ore 15.30). Big-match per la vice-regina Castellarano che difende l’argento del girone B di Promozione sul sintetico della Sanmichelese staccata di 3 punti in cui militano i castellaranesi doc Ferrari e Peddis. Nella corsa salvezza, il BaisoSecchia chiede strada al già retrocesso Casalgrande, così come la Sammartinese impegnata a Castelnuovo Rangone. Si gioca le ultime carte per evitare la retrocessione diretta la Virtus Correggio a Fossoli contro la tranquilla United Carpi. Accoppiata di derby nel girone A: al "Fratelli Campari"...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultimi 180 minuti. È dura per il Rolo. Pure Campagnola dovrà sudare Notizie correlate Meravigliosa Campagnola. La Fos fa sudare RavennaNel turno di volley appena concluso, zero punti su 6 nella metà delle gare che in Serie B sembravano più facili, 4 su 6 in quelle più difficili. Amati o dannati ultimi minuti. La Serie A degli ultimi assaltiSe le partite della ventiquattresima giornata della Serie A si fossero concluse anche solo all’89° minuto, la classifica settimanale sarebbe ben...