Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli | traffico rallentato in direzione nord

Un incidente si è verificato sull’autostrada A2 tra le località di Campagna ed Eboli, causando rallentamenti nel traffico in direzione nord. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la viabilità e cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono state segnalate persone ferite gravi. La situazione ha provocato code e disagi lungo la carreggiata.

Disagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. Disagi alla circolazione lungo l’ Autostrada A2 del Mediterraneo, dove nella giornata di oggi, 30 aprile 2026, si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in direzione nord. Traffico rallentato sull’A2. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro avrebbe coinvolto uno o più veicoli, provocando rallentamenti e code nel tratto interessato. La circolazione risulta particolarmente difficoltosa per gli automobilisti in transito, con possibili disagi lungo una delle principali arterie di collegamento della provincia di Salerno.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico rallentato in direzione nord Notizie correlate Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tiltDisagi alla circolazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in... Leggi anche: Incidente con feriti sulla Cassia nord a Viterbo, traffico rallentato per scontro tra tre auto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sull'A2, tra Pontecagnano e Montecorvino: 4 feriti; Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feriti; Mattinata da bollino rosso sull'A2 tra Chiasso e Lugano; Incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta, tre feriti. Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico rallentato in direzione nordDisagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. Disagi alla ... zon.it Grave incidente in A2 tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Quattro feritiGrave incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo al km 24+400 in direzione Sud tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Per cause da accertare una Citroen C3 e una Peugeot 208 si sono scontrate e un ... ondanews.it INCIDENTE SULLA A2 TRA CAMPAGNA ED EBOLI DIREZIONE NORD - facebook.com facebook