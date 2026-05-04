Cambia la classifica del GP Miami di Formula 1 | pesanti penalità a Leclerc e Verstappen dopo la gara

Dopo il Gran Premio di Miami di Formula 1, la classifica ufficiale è stata rivoluzionata a causa di pesanti penalità applicate a due piloti. I commissari FIA hanno inflitto sanzioni severe a uno dei piloti di punta e a un altro tra i favoriti della stagione, modificando così gli esiti della gara e la posizione nei campionati piloti e costruttori. La decisione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La pesante penalità inflitta dai Commissari FIA a Charles Leclerc al termine del GP di Miami della Formula 1 2026 ha stravolto l'ordine d'arrivo della quarta gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti e su quella riservata ai costruttori. Sanzionato anche Max Verstappen.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Formula 1, Gp Miami: Antonelli, fantastica pole davanti a Verstappen e Leclerc. Kimi: “Dedicata a Zanardi”MIAMI – Pole position storica e una dedica carica di emozione ad Alex Zanardi per uno dei talenti più luminosi della Formula, Kimi Antonelli. Leggi anche: F1 Gp Miami, partenza folle: Verstappen si gira, la mossa di Leclerc è geniale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Antonelli fa la storia: terzo GP consecutivo vinto a Miami; Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale; F1 GP Miami 2026: risultati qualifiche e griglia di partenza.; Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Ferrari con le ossa rotte. Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del MondialeFormula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pil ... sulpanaro.net Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP Miami: classifica aggiornata e ordine d’arrivoLa Formula 1 torna in pista oggi per il GP Miami. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Leclerc dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 19:00. La F1 ha deciso di cambi ... fanpage.it Formula 1. Trionfo a Miami di Kimi Antonelli, la terza vittoria consecutiva per il leader del Mondiale. - facebook.com facebook Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederlo x.com