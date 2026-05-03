F1 Gp Miami partenza folle | Verstappen si gira la mossa di Leclerc è geniale
Nel Gran Premio di Formula 1 a Miami, la partenza si è rivelata molto movimentata. Charles Leclerc ha preso il comando con una manovra efficace, approfittando di un errore di Verstappen, che si è girato dopo aver toccato il cordolo. La corsa è iniziata con diverse vetture coinvolte in situazioni di confusione, creando un avvio ricco di colpi di scena.
Partenza a dir poco caotica nel Gran Premio di Formula 1 a Miami. Charles Leclerc porta davanti a tutti la sua Ferrari con una mossa geniale, sfruttando il lungo di Antonelli e il successivo testacoda di Verstappen. Guarda i primi istanti della gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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