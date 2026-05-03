F1 Gp Miami partenza folle | Verstappen si gira la mossa di Leclerc è geniale

Nel Gran Premio di Formula 1 a Miami, la partenza si è rivelata molto movimentata. Charles Leclerc ha preso il comando con una manovra efficace, approfittando di un errore di Verstappen, che si è girato dopo aver toccato il cordolo. La corsa è iniziata con diverse vetture coinvolte in situazioni di confusione, creando un avvio ricco di colpi di scena.