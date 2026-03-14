Gianfelice Facchetti racconta Il Grande Torino | Una cartolina da un Paese diverso

Il Teatro Sociale di Como ospita sabato 21 marzo alle 20 una serata dedicata a Gianfelice Facchetti e alla sua narrazione sul Grande Torino. L’evento fa parte della stagione dedicata allo sport e prevede una presentazione in cui l’autore ripercorre la storia di questa squadra leggendaria. La serata mira a offrire al pubblico un’immagine diretta e sincera di un capitolo importante del calcio italiano.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend All’interno della Stagione dedicata allo sport, il Teatro Sociale di Como ospita sabato 21 marzo, alle ore 20.30, Gianfelice Facchetti, accompagnato dalla musica della band Slide Pistons, con lo spettacolo Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso. Dopo “Eravamo quasi in cielo” e la “Tribù del calcio”, Gianfelice Facchetti chiude la propria trilogia dedicata allo sport più popolare del mondo, con un racconto teatrale che arriva dopo un podcast realizzato pochi mesi fa per Raiplaysound. La squadra del Torino degli anni '40 era stata soprannominata Il Grande Torino perchè considerata tra le più forti formazioni calcistiche mai esistite, capace di vincere 5 scudetti consecutivi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Emozioni, sogni e dolori. Il Grande Torino cartolina di un PaeseGianfelice Facchetti, accompagnato dalla musica della band Slide Pistons, sarà sul palco del Teatro Sociale di Como con lo spettacolo "Il Grande... Leggi anche: Gianfelice Facchetti, che bordata a Conte: “Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo sulla nostra panchina” Contenuti utili per approfondire Gianfelice Facchetti Temi più discussi: Aperti al mondo. Dal 1908: il racconto dell’Inter per i suoi 118 anni; Le figurine di capitan Giacinto Facchetti: Gianfelice racconta suo padre in un piccolo grande libro; Il mito del Toro rivive a Ivrea, Facchetti in scena sul palco del Giacosa; Emozioni, sogni e dolori. Il Grande Torino cartolina di un Paese. Gianfelice Facchetti racconta Il Grande Torino: Una cartolina da un Paese diverso.All’interno della Stagione dedicata allo sport, il Teatro Sociale di Como ospita sabato 21 marzo, alle ore 20.30, Gianfelice Facchetti, accompagnato dalla musica della band Slide Pistons, con lo spett ... quicomo.it Emozioni, sogni e dolori. Il Grande Torino cartolina di un PaeseComo, Gianfelice Facchetti con gli Slide Pistons al Sociale ripercorre l’epopea. Il racconto delle speranze ritrovate da una generazione con gli Invincibili. msn.com Le figurine di capitan Giacinto Facchetti: Gianfelice racconta suo padre in un piccolo grande libro x.com Vi invitiamo a guardare il breve video dove Gianfelice Facchetti commenta le ultime misure approvate da Regione Lombardia sui cosiddetti “richiami vivi” nella caccia: “un decreto che trasforma l'avifauna selvatica in un grande self service”. - facebook.com facebook